قال “بنك إسرائيل” إن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن “هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط”.

وأبقى البنك على تقديرات النمو الاقتصادي بنسبة 2% لكل من عامي 2023 و2024، بالاضافة الى تكاليف الحرب والخسارة في الدخل، حيث من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية التابعة للعدو أنها ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام المقبل بمقدار (8.3 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها في قطاع غزة. كما سيتم رصد 10 مليارت شيكل لتغطية تكاليف عمليات إجلاء أكثر من 120 ألف مستوطن من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، وزيادة ميزانية الشرطة وغيرها من الخدمات الأمنية وإعادة بناء المستوطنات في منطقة غلاف غزة.

المصدر: موقع المنار