“لن ندفع أي ثمن”.. المستوطنون في الاراضي المحتلة يشكون من غلاء المعيشة

على خلفية موجة إرتفاع الاسعار وزيادة ضريبة القيمة المضافة أُطلقت حملة بزعامة لوسيل بلاكرمان، تحت شعار “أسبوعين بدون سوبر ماركت”، تحدثت المستوطنة أثناء مقابلة لها في استوديو ynet حول الحملة التي تشجع من خلالها المستوطنين على القيام بالتسوق المُرَكز حتى نهاية العام – ومن بعدها إبعاد أقدامهم عن محلات السوبر ماركت في أول أسبوعين من العام 2025 .

بدأ الاعلان عن الحملة منذ عدة أيام وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانو الاول ،في الوقت الذي تشهد فيه الاراضي المحتلة ارتفاعاً في الاسعار على صعيد كل القطاعات. حيث من المتوقع أن يكون مؤشر الاسعار في اتجاه تصاعدي بعد اقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ، والتي ستجعل المنتجات أكثر تكلفة.

وتحدثت لوسيل بلاكرمان، زعيمة الاحتجاج، بأن هناك شعور باليأس الجماعي في البلاد، وقد تلقت الكثير من الردود الساخرة من المستوطنين الذين قالوا إنه لا توجد فرصة وأنهم لن يتعاونوا معها. وتقول إن رسالتها الى المستوردين وأصحاب الشركات الكبيرة وإنها تتفهم أن هناك حرب مستمرة، لكن الحرب الحقيقية هي من الداخل، وأسعار 2025 غير منطقية، خاصة مع زيادة ضريبة القيمة المضافة وأسعار الماء والكهرباء.

وفي وقت سابق كانت قد ذكرت منصة غلوبس أن أسعار الإيجارات في الاراضي المحتلة تعاود الارتفاع بشكل ملحوظ . حيث تشهد عدد من المدن سخونة في الاسعار. ويتفاوت متوسط سعر شقة مكونة من (4 غرف ) بحسب المدينة بدءاً من (822 دولاراً ) وصولاً إلى (2330 دولارا) .

المصدر: موقع المنار