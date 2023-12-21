مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة: الاحتلال يواصل حصار مركز إسعاف تابع لنا في جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2023 - 01:06

مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شمال قطاع غزة: الاحتلال يواصل حصار مركز إسعاف تابع لنا في جباليا

منذ 32 mins 21 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة