جيش العدو يعلن عن مقتل 4 جنود في معارك جنوبي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:46

جيش العدو يعلن عن مقتل 4 جنود في معارك جنوبي غزة

منذ 39 mins 18 December، 2023
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