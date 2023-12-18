جيش العدو يعلن عن مقتل 4 جنود في معارك جنوبي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:46
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العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب على غزة يدخل يومه الـ 73 والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر
مواجهات عنيفة بين قوات العدو والمجاهدين وسط مدينة غزة واشتعال النيران في دبابتين لجيش الاحتلال في شارع اليرموك
مجاهدو سرايا القدس والقسام يفجرون في عملية مشتركة عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا صهيونية في المغراقة وسط القطاع
القسام تستهدف تجمعاً صهيونياً شرق خانيونس و"نيريم" و"نير اسحاق" وسرايا القدس تقصف القوات المتوغلة جنوب دير البلح
33 شهيداً بينهم أكثر من 15 طفلاً و100 مفقود اثر قصف الاحتلال منزلي عائلتي البرش وعلوان في جباليا
القسام تدمر ناقلتي جند وتفجر عبوة "رعدية" بقوة عسكرية في محاور خانيونس وتدمر دبابة ميركافا جنوب شرق دير البلح
المقاومة تستهدف مواقع "جل العلام" و"الراهب" وثكنة أفيفيم ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم وتحقق إصابات
المقاومة تقصف دشمة للعدو في موقع "بركة ريشا" وقوة عسكرية في محيط موقع "حانيتا" وتجمعاً لجنود العدو في "حرش عداثر"
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسن معن سرور "علي ابراهيم" من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
أكثر من 54 شهيداً وصلوا إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مناطق الصبرة والشيخ رضوان والرمال في مدينة غزة
14 شهيداً وعدد من المصابين جراء قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الاحتلال يقتحم مستشفى العودة بعد عدة أيام من حصارها ويحتجز كوادرها الطبية بعد تعريتهم وعلى راسهم مدير المستشفى
إلقاء 4 قنابل يدوية الصنع "أكواع" تجاه معسكر "قبة راحيل" الإسرائيلي شمال بيت لحم والاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوب الخليل
القيادي في حماس خليل الحية: نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة وملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان
خليل الحية: اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وفلسطين
قناة الـ 12 الصهيونية تقول إن حكومة الحرب فوضت رئيس الموساد البدء بمفاوضات جديدة للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
جيش العدو يعلن عن مقتل 4 جنود في معارك جنوبي غزة
منذ 39 mins
18 December، 2023
عاجل
خسائر الجيش الإسرائيلي
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