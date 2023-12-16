جيش الاحتلال يعترف بإصابة 35 جنديا خلال لـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 20:24

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 35 جنديا خلال لـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة

منذ 3 mins 16 December، 2023
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