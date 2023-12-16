مستشفى “رمبام” في حيفا: استقبلنا 4 إصابات من جنود الجيش “الإسرائيلي”، 2 منهم بحالة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 21:08

مستشفى “رمبام” في حيفا: استقبلنا 4 إصابات من جنود الجيش “الإسرائيلي”، 2 منهم بحالة خطيرة

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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