إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 19:36

إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في طبريا

منذ 54 mins 16 December، 2023
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