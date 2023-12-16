مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 18:04

مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 8 mins 16 December، 2023
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