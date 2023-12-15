ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس بتاريخ 2023/12/14 ثلاثة (3) بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:20 استهداف ثكنة يفتاح (بلدة قَدَس اللبنانية المحتلة) وتجمّع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

المصدر: موقع المنار