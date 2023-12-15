وصول عشرات الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جراء تواصل القصف الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 00:46

وصول عشرات الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جراء تواصل القصف الصهيوني

منذ 5 mins 15 December، 2023
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