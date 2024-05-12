العدوان على غزة | العدو يكثف هجماته على رفح وجباليا… المقاومة تتصدى وصواريخها تحقق إصابات في عسقلان

إنه اليوم الـ 219 للعدوان على قطاع غزة. لا شيء جديد على صعيد اجرام العدو الاسرائيلي بحق أهل القطاع، بل إن الأخير واصل هجماته على المدنيين خاصة في رفح جنوباً وأحياء مدينة غزة حيث توغل في المناطق الشرقية لجباليا.

في المقابل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت برشقة صاروخية حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح، فيما قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أفادت فيه “هيئة البث الإسرائيلية” بإصابة 3 صهاينة في عسقلان جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الأحد.

وكانت وسائل إعلام العدو قالت إن صاروخاً سقط في المدينة، والآخر أسقطته القبة الحديدية، حسب زعمها.

استقالات جديدة

سياسياً، لا تزال تداعيات الحرب المستمرة تلقي بظلالها على السلطة السياسية والعسكرية في الكيان، خصوصاً في ظل إخفاق العدو في تحقيق أهدافه المعلنة بعد الإخفاق الكبير في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، تحديداً لجهة إعادة الأسرى في ظل فشل الجيش في ذلك، وتعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافشاله للمسار التفاوضي والذي كان آخر فصوله منذ أيام.

وفي هذا السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية باستقالة المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في ما يُسمى مجلس الأمن القومي يورام حامو، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة هو “عدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة”.

يُذكر أن استقالة حامو سبقها الشهر الماضي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، والذي توقعت وسائل اعلام العدو أن تجرّها سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش.

موقع واللا الإسرائيلي من جهته، قال إن هناك “تقديرات للجيش بأن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المختطفين”، وأن الجيش “يتهم حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي”، على حد تعبير الموقع.

إبادة مستمرة

طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وتواصل قوات الاحتلال توغلها البري في رفح مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم السادس مع الاستمرار في القصف الجوي والمدفعي وارتكاب المجازر ومنع إدخال المساعدات. كما تواصل قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوب مدينة غزة لليوم الرابع، في حين بدأت الليلة الماضية توغلاً جديدًا في جباليا شمال غزة.

هذا وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد طبيبين في قصف للعدو مساء أمس السبت على دير البلح وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الصبرة والزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة رفح وشرقها. وشنت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طائرات الاحتلال قصفت أكثر من منزل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعضها مأهول بالسكان لعوائل عزام وعاشور.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الدحدوح على شارع صلاح الدين بالقرب من محطة دلول يوجد بداخله العديد من المواطنين ولا يعرف مصيرهم. وأكد وجود جرحى وشهداء محاصرون تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول لهم نتيجة القصف الجنوني على مدينة غزة وشمالها.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة درويش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الشمال الليلة الماضية من انتشال عدد من الشهداء والإصابات من عائلة عكاشة بمنطقة القصاصيب بجباليا. واستهدف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.

هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران في مكان الاستهداف.

أونروا: نحو 300 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكدت أنه “لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة”. وتابعت أن “نحو 300 ألف شخص فروا الأسبوع الماضي من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين”.

المصدر: مواقع إخبارية