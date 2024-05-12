بالفيديو | مشاهد من اسقاط القسام قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة صهيونية شرق مخيم جباليا

وزعت كتائب القسام مشاهد من اسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه صهيونية شرق مخيم جباليا.

واليوم الأحد، تصدت المقاومة الفلسطينية لمحاولات العدو التوغل في منطقة جباليا، حيث أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت القسام، أنها قصفت من من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا، مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وتمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة “ميركفاه” شرق جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفوا بقذائف “الياسين 105″، عدداً من دبابات الميركافا شرق مخيم جباليا وشرق المدينة، وخلف مسجد رياض الصالحين، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من بداخلها من جنود.

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المصدر: الاعلام العسكري