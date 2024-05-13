إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطرة جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 02:48

إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطرة جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح

منذ 2 ساعة 13 May، 2024
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