إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطرة جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 02:48
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المقاومة الفلسطينية استهدفت تجمعات قوات العدو في شارعي 8 و10 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
جيش الاحتلال الصهيوني اعترف بإصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغاف بار ششت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35034 شهيدًا و78755 جريحًا منذ 7 أكتوبر
جيش العدو الصهيوني: إصابة 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة
رئيس أركان جيش العدو الأسبق دان حالوتس: حتى لو دمرنا غزة فلن نحصل على صورة النصر وصورة 7 اكتوبر ستحفر في تاريخنا
حالتوس: جنودنا يتساقطون سدى في حرب غزة وشمال فلسطين لأنه لا يوجد أي هدف من هذه الحرب
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35034 شهيدًا و78755 جريحًا منذ 7 أكتوبر
الصحة في غزة: استشهاد 500 من الطواقم الطبية بالقصف الإسرائيلي ونطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم والمؤسسات الطبية
7 شهداء وأكثر من 70 جريحا في القصف الصهيوني على أحياء في مدينة غزة منذ صباح الأحد
شهيد و3 جرحى في قصف صهيوني على مجموعة من المواطنين جنوبي مدينة رفح
حركة حماس: ندين موقف الرئيس الأميركي الذي قال إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق حماس سراح المحتجزين
حماس: موقف بايدن هو تراجع عن نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي أفضت إلى موافقة الحركة على المقترح بعلم الوسيط الأميركي
حماس: اسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات التركية وبحث معه التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء
عبداللهيان: جميع المشاريع التي تقدم باسم السلام خادعة وغير عادلة للشعب الفلسطيني
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
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إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطرة جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح
منذ 2 ساعة
13 May، 2024
عاجل
حي البرازيل
غزة
قصف اسرائيلي
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