استقالة مسؤول إسرائيلي كبير في مجلس الأمن القومي على خلفية الحرب في غزة وفي الشمال

أكدت إذاعة “كان” العبرية، اليوم الأحد، أن المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يورام حامو، قدم استقالته من منصبه مؤخرًا. وأوضحت الإذاعة العبرية، أن سبب استقالة حامو هو عدم اتخاذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة.

وتأتي الاستقالة الجديدة بعد يومين من الإعلان عن استقالة موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية “لإسرائيل” (هسبرا) بعد أشهر فقط من تعيينه.

وفي وقتٍ سابق، توقّعت وسائل إعلام عبرية أن موجة من الاستقالات ستضرب أمواجها على قادة جيش الاحتلال، وذلك خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف المقبل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، من المحتمل أن يقدم نائب هاليفي، أمير برعام استقالته أيضًا، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكذلك قائد شعبة العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.

ويُشار إلى أن الساحة “الإسرائيلية” خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة واتهام نتنياهو بالسعي لإطالتها لأسباب سياسية وشخصية، وذلك على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة، وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصدر: مواقع