طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرقى رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 02:46

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرقى رفح

منذ 2 ساعة 13 May، 2024
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