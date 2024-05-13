شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز”نتساريم” الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 02:46

شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز”نتساريم” الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله

منذ 2 ساعة 13 May، 2024
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