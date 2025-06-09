القوات اليمنية في رسالة لـ”القسام”: مصير العدو هو الهزيمة وفلسطين ستبقى في قلب صنعاء

وجّه رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء محمد الغماري مساء الاثنين رسالة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أكد فيها على “استمرار اليمن في الدفاع عن فلسطين”.

وقال الغماري في رسالته “نشد على أياديكم الطاهرة ونؤكد لكم أن اليمن -شعباً وجيشاً وقيادة- سيبقى حاضراً في ميدان المعركة مع فلسطين، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها”، وأضاف “غزة التي صارت رمزاً للعزة لن تُكسَر ما دام في هذه الأمة رجالٌ يُشبهون القسام”.

ولفت الغماري الى انه “في عيد التضحية، نجدد لكم العهد بأن يبقى درب الجهاد هو دربنا”، وتابع ان “مصير العدو هو الهزيمة وفلسطين ستبقى في قلب صنعاء والقدس ستظل في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد وجهت في وقت سابق، رسالة دعم وإسناد وتحية عسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها بنصرة المقاومة حتى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتوجّه الناطق العسكري باسم القوات اليمنية يحيى السريع الأربعاء الماضي لفصائل المقاومة بغزة بالقول إن “اليمن الحر العزيز المستقل، معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم، ورفع الحصار عنكم”.

وتواصل القوات اليمنية إسناد المقاومة في قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، وذلك بقصف أهداف صهيونية واستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام