شهيد في استهداف مسيرة صهيونية دراجة نارية على طريق عام الشهابية كفردونين

أسفر استهدفت مسيرة صهيونية معادية لدراجة نارية بصاروخين على طريق عام الشهابية كفردونين، إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية على كافة المناطق اللبنانية، وذلك بعد يومين على عدوان جوي كبير استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وخلّف أضراراً أدت إلى تشريد مئات العائلات.

وأظهر إحصاء أولي أجرته لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت أن العدوان أدى إلى تدمير تسعة أبنية بشكل كلي، في حين تضرر بفعل القصف الإسرائيلي 71 مبنى، بالإضافة إلى تضرر 50 سيارة و177 مؤسسة.

المصدر: موقع المنار