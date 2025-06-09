مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 9-6-2025

فيما يُبحرُ اهلُ فلسطينَ بشلالِ دمِهم نحوَ الحرية، ويلاطمُ ناشطونَ اُمميونَ امواجَ البحرِ واعاصيرَ العدوِ بجرأةِ خطوتِهم الرمزية، يواصلُ بعضُ الامةِ الغرقَ بصمتٍ لا يشبهُ اهلَ الشرَفِ والحَمِيَّة..

مذبحةٌ في غزةَ بَلَغت فيها القلوبُ الحناجر، ولا حَنجرةَ عربيةً تَنطِقُ بصدقِ موقفٍ وعزمِ فعلٍ بوجهِ الاميركيِّ قبلَ الصهيونيّ بأنْ – “كفى”، فيما كفكفَ اوجاعَ فلسطينَ اليومَ انَّ لها اهلاً كـ “مارلين” السفينةِ التي اَبحرت بناشطينَ من ضفافِ اوروبا ، لكسرِ حصارٍ عن شعبٍ واقعٍ تحتَ المجاعةِ بينَ ضفافِ اهلِه..

استولى العدوُ على السفينةِ واقتادَها الى ميناءِ اسدود، كما اعتقلَ الناشطينَ الذين كانوا على متنِها من اوروبيين واميركيين وغيرِهم. وعلى خُطاهُم ابحرَ الفا تونسي بينَ الصحاري العربيةِ نحوَ فلسطين، بقوافلَ مشَت من تونسَ نحوَ ليبيا فمصرَ للوصولِ الى غزةَ وكسرِ الحصارِ عنها، على املِ الّا يحولَ بينَهم وبينَها احد..

في الاحوالِ اللبنانيةِ استمرارٌ للعدوانيةِ الصهيونيةِ التي حطّت اليومَ في بلدةِ النميرية مع غارةٍ استهدفت سيارةً ما ادى الى اصابةِ ثلاثةِ اشخاص، كما اَلقت مُحلِقاتٌ قنابلَ عدةً على رامية ورأسِ الناقورة .

وفيما بعضُ الرؤوسِ السياسيةِ والاعلاميةِ الحاميةِ في لبنانَ لا تزالُ تَنشُدُ مع افيخاي ادرعي التهديدَ والوعيدَ للبنانيينَ وتبررُ للصهيونيِّ فَعلتَه، كانَ المتحدثُ باسمِ قواتِ “اليونيفيل” أندريا تيننتي يشددُ على انَ الاحتلالَ الاسرائيليَ هو من يعرقلُ انتشارَ الجيشِ اللبناني ومُهمةَ المجتمعِ الدوليِّ تِجاهَ لبنان.

امّا التلويحُ الاميركيُ والصهيونيُ بعدمِ التجديدِ لقواتِ اليونيفل في الجنوب، لضَمِّها الى اوراقِ الضغطِ على السلطةِ اللبنانية، فلن يُغيِّرَ على ارضِ الواقعِ لدى اللبنانيينَ الذين قُتلوا ولا يزالونَ بالسلاحِ الاميركيِّ واليدِ الصهيونيةِ بينَ احضانِ او تحتَ اعينِ القوةِ الدوليةِ العاجزةِ عن حمايتِهم او ردِّ العدوانِ عنهم ..

وعن المفاوضاتِ النوويةِ والتطوراتِ الميدانيةِ في غزةَ والمنطقةِ كان اتصالُ دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي اخرجَ الاخيرَ من قاعةِ المحكمة، لكنه لم يُخرج ترامب من دوامةِ حربِ الشوارعِ التي تشهدُها لوس انجلس في ولايةِ كاليفورنا الاميركية، وزادَ من مشهدِها المعقّدِ زجُّ ترامب بالحرسِ الوطنيِّ والمارينز بوجهِ المتظاهرين ..

المصدر: قناة المنار