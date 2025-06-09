حزب الله دان قرصنة العدو الصهيوني للسفينة “مادلين”: تعكس عجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها

دان حزب الله بشدّة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الصهيوني بالاستيلاء على ‏السفينة “مادلين” في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين ومنعه من إدخال ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع غزة المحاصر، في انتهاك ‏صارخ للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.‏

ولفت حزب الله في بيان له الاثنين الى ان “إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من ‏متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان ‏المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها”.

وعبّر حزب الله عن “تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة”، ودعا “المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة ‏الموصوفة والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين ومحاسبة الكيان ‏المحتل على عدوانه المتواصل وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ‏وفك الحصار عنها”.

المصدر: موقع المنار