إسبانيا تحتج رسميا على اعتراض السفينة “مادلين” المحملة بالمساعدات لغزة

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، احتجاجا على اعتراض القوات الإسرائيلية للسفينة الإغاثية “مادلين”، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية. وفقا لوكالة “روسيا اليوم”.

جرى اعتراض السفينة في المياه الدولية أثناء رحلتها نحو شواطئ القطاع، مما أثار احتجاجات رسمية من الحكومة الإسبانية.

في السياق نفسه، أعربت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل، يولاندا دياز، عن إدانتها الشديدة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنه يمثل “انتهاكا للقانون الدولي”، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى “اتخاذ رد حازم تجاه ما حدث”.

المصدر: روسيا اليوم