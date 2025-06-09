اليونيفيل: وجود القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان يعرقل مهمة المجتمع الدولي

أكد المتحدثُ باسم قوات “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن “وجودَ القواتِ الإسرائيليةِ جنوبيَ لبنانَ يعرقلُ انتشارَ الجيش اللبناني”، وتابع ان “عدمَ انسحابِ إسرائيل من الجنوب يعرقلُ أيضاً مُهمةَ المجتمعِ الدولي تجاهَ لبنان”.

وشدد تيننتي في حديث له الاثنين على “دعمِ قواتِ اليونيفيل في عمليةِ انتشارِ الجيشِ اللبناني في الجنوب”، مشيراً إلى أن “هذا الدعمَ هو بمنزلةِ حجرِ الأساسِ في عمليةِ الانتشار”.

ولفت تيننتي إلى أن “اليونيفيل جاهزةٌ لتسليمِ مختلفِ مُهماتِها الى الجيشِ اللبناني على أرضِ الواقع”، واعتبر أن “بقاءَ القواتِ الدولية سيساعدُ في حلِّ أيِّ نزاعٍ بينَ لبنانَ واسرائيل”، مؤكدا “حرصَ الجهاتِ الدوليةِ على ضمانِ الأمنِ والاستقرارِ جنوبَ لبنان”.

المصدر: قناة المنار