تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على أوتوستراد مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الاثنين عن تدابير سير ستتخذ ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بسبب تزفيت مخرج أوتوستراد المطار.

وقال البيان “اعتبارا من السّاعة 6,00 ولغاية السّاعة 18,00 من أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشّركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد المطار باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشّرقي والغربي، قبل الأنفاق)، علما أن هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور”.

وأضاف البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام