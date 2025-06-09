“جبهة العمل” نددت بقرصنة العدو الاسرائيلي للسفينة “مادلين”: مخالفة لكل القوانين والقيم

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “بعملية العدو الصهيوني الإجراميّة وقرصنته الجديدة التي إستهدفت سفينة الناشطين لفكّ الحصار عن غزّة العزّة (السفينة مادلين)”.

واعتبرت الجبهة في بيان لها الاثنين ان “ما قام به العدو الصهيوني من إستيلاء على سفينة المساعدات الإنسانيّة لفكّ الحصار وإعتقال الناشطين الذين بداخلها هو عمل مدان ومرفوض ويخالف كلّ القوانين البشرية وكلّ القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة”، ونوهت “بهذا العمل البطولي النادر الرائع الذي قام به الناشطون من أوروبا وأميركا لفكّ الحصار عن غزّة متحدّين به الغطرسة والعنجهيّة الصهيونيّة الطاغوتيّة الإجراميّة التي تمارس أبشع المجازر والمذابح بحقّ أهلنا وإخواننا في قطاع غزّة العزّة”.

ولفتت الجبهة إلى أنّ “إستمرار العدو اليهودي الصهيوني في إبادته الجماعيّة لغزّة، وفي حرب تجويعها بهدف تركيعها لن يؤتي ثماره، لأنّ المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في غزّة العزّة إتخذت خيارها النهائي في القتال والجهاد حتى الرمق الأخير وحتى ينصاع العدو لمطالبهم المحقّة بإجراء صفقة تبادل للأسرى الصهاينة والمعتقلين الفلسطينيين عادلة ونهائيّة لوقف العدوان الدموي الهمجي والإنسحاب الكامل غير المشروط من كافة مناطق القطاع دون إستثناء، والبدء الفوري بإعادة الإعمار” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام