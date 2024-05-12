بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع في رفح لن يقضي على حماس

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد من أن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح سيزرع “الفوضى” من دون القضاء على حماس، مقرا أن عدد المدنيين الذين استشهدوا في الحرب أكثر من عدد الشهداء في صفوف المقاومة الفلسطينية.

ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة “ان بي سي” التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها تل أبيب في رفح “قد تلحق أضرارا هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة”. ومضى يقول “سيبقى آلاف العناصر من حماس” حتى مع حصول هجوم في رفح.

وقال إن هجوما إسرائيليا في رفح قد تنجم عنه “الفوضى” مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف. وأكد “رأينا حماس تعود إلى مناطق في الشمال حتى في خان يونس” المدينة الجنوبية القريبة من رفح.

وحذرت الولايات المتحدة علنا من أنها قد تعمد إلى تعليق تسليم بعض انواع الأسلحة إلى الحكومة الاسرائيلية، ولا سيما القذائف المدفعية في حال شنت هجوما واسعا على المدينة المكتظة بالسكان والنازحين في أقصى جنوب قطاع غزة، يعارضه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف بلينكن “ناقشنا معهم طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة”.

وردا على سؤال لمعرفة إن كانت الولايات المتحدة تعتبر أن عدد المدنيين الشهداء في قطاع غزة أكبر من عدد شهداء حركة حماس، أجاب بلينكن “نعم” في تصريح لمحطة “سي بي اس” التلفزيونية الأميركية.

المصدر: أ ف ب