مصادر صحفية: ارتفاع عدد الشهداء في استهداف منزلين بمحافظة رفح إلى 28 شهيد ووجود عدد من المفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 06:18
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جيش الاحتلال يعترف بسقوط 10 قتلى في صفوفه بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني وعقيد و3 قادة سرايا جراء القتال في غزة
رئيس أركان جيش العدو الصهيوني: ما حصل أمس في الشجاعية حادثة صعبة
كتائب القسام: استهدفنا غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة
سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الشيخ رضوان واستهدفنا آليتين عسكريتين في شارع الجلاء
اسماعيل هنية: أي رهان على ترتيبات في غزة من دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب ونؤكد أننا صامدون ومقاومتنا مقتدرة
المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع المالكية وراميا والناقورة البحري وثكنة شوميرا (طربيخا المحتلة) وتحقق إصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدتين للاحتلال الأميركي بالتنف ومخيم الركبان في سوريا بالطائرات المسيّرة
القيادي في حركة أنصار الله عبد الملك العجري: الـسبيل الوحيد لعودة الهدوء في البحر الأحمر مرتبط بعودة الهدوء لغزة
وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد العالمي يمكن أن يتأثر إذا اتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط
مستشفى سوروكا الصهيوني: وصلنا 49 جنديا "إسرائيليا" مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الحرب الإسرائيلي: جنودنا يواصلون القتال في حي الشجاعية وهناك أثمان لهذه الحرب
قائد لواء غولاني: نقاتل كتيبة الشجاعية القاتلة على مدار الأسبوع والنصف الماضي والليلة الماضية تلقينا ضربة مؤلمة
يديعوت أحرونوت عن جيش العدو: المعارك في الشجاعية دامية جدا ومن المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو
كتائب القسام: استهدفنا دبابتين وجرافة في شمال قطاع غزة و3 دبابات شرق مدينة خانيونس وتم دك تجمعات العدو بخانيونس
سرايا القدس: قصفنا موقع فجة واستهدفنا تجمعات العدو في مخيم الشاطئ وموقع ناحل عوز وحي الزيتون ومدينة خانيونس وجحر الديك
المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 18608 شهداء وأكثر من 50 ألف جريح بينهم أكثر من 8 آلاف طفل
هنية: نثمن الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين ونقدر مواقف أمين عام الأمم المتحدة ونرحب بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة
المقاومة الإسلامية تزف على طريق القدس الشهداء صالح مصطفى من بيت ليف وعلي بركات من زبقين وبسام شيت من كفركلا بجنوب لبنان
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
مصادر صحفية: ارتفاع عدد الشهداء في استهداف منزلين بمحافظة رفح إلى 28 شهيد ووجود عدد من المفقودين
منذ 46 mins
14 December، 2023
عاجل
رفح
غارات صهيونية
غزة
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