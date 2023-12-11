طوفان الأقصى | لليوم الـ 66 …اشتباكات في جباليا وخانيونس وغارات على دير البلح

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ 66 توالياً، حربه الوحشية على قطاع غزة واستهداف المربعات السكنية، وسط موجة نزوح داخلية تسببت في أوضاع إنسانية كارثية، مع استهداف مراكز إيواء النازحين، والمدارس والمنازل وكافة مشاريع البنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات المدنية.

وشن الطيران الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابات المئات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

واستهدف طيران الاحتلال بسلسلة غارات عنيفة مناطق دير البلح، ومدينة خانيونس وشرقي ووسط وشمالي المحافظة، وشمالي النصيرات.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم الاثنين، عن استشهاد 20 مدنيًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا من عدة طوابق في مخيم المغازي.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا مشافي غزة إلى قرابة الـ 18 ألف شهيد؛ غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 49 ألفًا.

بدوره، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن أعداد الشهداء ترتفع بالمئات في كل يوم؛ بينهم 7,875 طفلاً و6,130 امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين 7,760 مفقوداً؛ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة.

ووصل عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بعد أن قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصة بدير البلح.

واستشهدت امرأة وطفل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة مشاري في دير البلح.

وارتقى 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات. بينما أبلغ عن عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي.

واستشهد فجر اليوم 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنزل لعائلة صبح في تل السلطان غربي رفح.

وفجر اليوم، أيضًا، استشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرين باستهداف الاحتلال منزلاً لآل نجم وسط مخيم المغازي.

وأبلغ عن عدد من الشهداء والمصابين بتدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو شكيان في مخيم جباليا.

واستهدف الطيران الحربي منزلاً لعائلة رباح بمخيم دير البلح، وشنّ سلسلة غارات بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى.

وارتقى 3 شهداء في قصف استهدف مخيم المغازي، وشهيد وإصابة بقصف إسرائيلي استهدف محيط مصنع الخليج شمال غرب المخيم.

كما وصل عدد من الشهداء منهم أطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف الاحتلال لمنزل بالمدفعية في المغازي.

واستهدف قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها 22 شهيدا من المدنيين وعشرات الإصابات.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة “صقر” في حي الأمل غرب خانيونس.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي، الليلة الماضية، منزل الأسير المحرر أبو بكر دويدار في منطقة السوراحة جنوب غربي مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين.

وتشهد مناطق مختلفة في شمال القطاع معارك ضارية في عدة محاور، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة في شمال القطاع، ومدينة خانيونس في الجنوب.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر 61% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، وطال التدمير أكثر من 305000 وحدة سكنية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 18 ألف شهيد، وأكثر من 49 ألفا و500 مصاب.

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية