جمعية مصارف لبنان تعلن عن إقفال المصارف يوم غد الاثنين ١١ كانون الأول تضامنا مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 00:30

جمعية مصارف لبنان تعلن عن إقفال المصارف يوم غد الاثنين ١١ كانون الأول تضامنا مع الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
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