اشتباكات عنيفة بين المقـاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على تخوم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 09:06

اشتباكات عنيفة بين المقـاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على تخوم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 7 mins 9 December، 2023
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