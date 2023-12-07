مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف أطراف بلدات علما الشعب وطيرحرفا والضهيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 10:42

مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف أطراف بلدات علما الشعب وطيرحرفا والضهيرة

منذ 2 ساعة 7 December، 2023
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