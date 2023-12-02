مصادر فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى بقصف صهيوني استهدف  ‫منزلا شرق دير البلح وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 10:16

مصادر فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى بقصف صهيوني استهدف  ‫منزلا شرق دير البلح وسط غزة

منذ 22 mins 2 December، 2023
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