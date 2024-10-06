في يومها الـ 365.. حرب الإبادة متواصلة ومجزرة جديدة في ديرالبلح

ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر الأحد مجزرة جديدة، بعد قصف مسجد “شهداء الأقصى” في منطقة ديرالبلح وسط قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 20 شهيداً وعشرات الجرحى.

واستهدفت قوات الاحتلال المسجد المقابل لمستشفى “شهداء الأقصى”، والذي يؤوي عدداً كبيراً من النازحين. وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل دقران “وصلتنا جثث أطفال مقطوعة الرأس ونحاول المفاضلة بين الجرحى عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي المسجد”.

17 شهيداً وعشرات الجرحى اثر مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في ديرالبلح وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/a59iFVN4b0 — قناة المنار (@TVManar1) October 6, 2024

ومساء السبت، استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل في شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسطه.

وأفاد الدفاع المدني، بارتقاء شهيدان وإصابة 7 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “عبدالله” بالقرب من نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

وفي جباليا البلد شمالي القطاع، استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان.

وفي بيت لاهيا شمالي القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلا لعائلة المصري.

كما استشهد عشرة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العرابيد في منطقة بئر النعجة شمالي القطاع.

قي السياق، استشهد عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال نادي خدمات جباليا الذي يؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد وأصيب آخرون بقصف منازل لعائلات مقبل وصالح ومحيسن والشرافي وعفانة والبنا.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف منزل عائلة “غنيم” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مقبرة الشوباني غربي النصيرات.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 365 على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

المصدر: مواقع