‫اعلام العدو: خلال ساعة واحدة تبنى حزب الله 5 عمليات عند  ‫الحدود الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 17:56

‫اعلام العدو: خلال ساعة واحدة تبنى حزب الله 5 عمليات عند  ‫الحدود الشمالية

منذ 10 mins 1 December، 2023
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