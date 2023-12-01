اقتصاد| دعم القطاعات الاقتصادية في غزة في النشرة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 12:00

اقتصاد| دعم القطاعات الاقتصادية في غزة في النشرة الاقتصادية

منذ 42 mins 1 December، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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