إعلام العدو: عندما تتحدث مع المستوطنين في “مسكاف عام” عند الحدود مع لبنان،ترى الخوف في أعينهم بسبب حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 10:08

إعلام العدو: عندما تتحدث مع المستوطنين في “مسكاف عام” عند الحدود مع لبنان،ترى الخوف في أعينهم بسبب حزب الله

منذ 34 mins 30 November، 2023
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