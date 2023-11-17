‫الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ‫طواقم الاسعاف من مستشفى ابن سينا بجنين بعد تفتيشهم  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2023 - 12:34

‫الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ‫طواقم الاسعاف من مستشفى ابن سينا بجنين بعد تفتيشهم 

منذ 57 mins 17 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة