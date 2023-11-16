لليوم الـ 41 | المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للقوات الصهيونية المتوغلة شمال غزة

لليوم الـ 41 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية تسطير الملاحم البطولية في تصديها للغزو الصهيوني لقطاع غزة، حيث تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة على أكثر من محور في شمال قطاع غزة، معلنة تدميرَ عدد من الآلياتِ العسكرية المعادية ومقتل عدد من جنودِ العدو.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء، مؤكدة وقوع إصابات محققة في صفوف قوات العدو.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء الأربعاء، أنه “مجاهدويها تمكنوا منذ الصباح من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح وتدمير 11 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وفي السياق، أعلن جيش العدو الصهيوني، اليوم الخميس، مقتل 3 ضباط وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش العدو منذ بدء غزوه البري في غزة يوم 27تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 52 قتيلا.

كما بلغ إجمالي عدد القتلى 371 جنديا وضابطا منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الماضي والعدوان على غزة التي يدخل يومه الـ41.

وكانت كتائب القسامأعلنت أمس الأربعاء أنها دمرت 11 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وقتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة لجيش الاحتلال شرق جحر الديك (شرقي قطاع غزة) بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد.

ولليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف أكثر من 11.5 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: موقع المنار