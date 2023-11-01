التطورات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

افاد مراسل المنار عن استهداف موقعي العدو الصهيوني في “المالكية” و “البياض” مقابل ‌عيترون⁩ و ‌بليدا⁩. كما افاد لاحقا انه تم استهداف موقع بياض بليدا مرة جديدة.

وسائل إعلام صهيونية تحدثت عن حدث امني في جبال “راميم” عند الحدود مع لبنان. كما اعلنت عن اطلاق قذائف من لبنان على موقع للجيش الصهيوني في الجليل الغربي. فيما اشارت القناة ١٢ العبرية الى إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة “يفتاح”. واعلنت قناة كان العبرية ان صفارات الإنذار دوت في “شتولا” بعد إطلاق عدد من القذائف من لبنان.