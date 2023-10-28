‫وسائل اعلام فلسطينية: 20 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال  ‫الاسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2023 - 16:14

‫وسائل اعلام فلسطينية: 20 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال  ‫الاسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة 

منذ 28 mins 28 October، 2023
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