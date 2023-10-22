مراسل المنار: استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع “العباد” ‫عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 11:42

مراسل المنار: استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع “العباد” ‫عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة

منذ 8 mins 22 October، 2023
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