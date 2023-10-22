مراسل المنار: استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع “العباد” عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2023 - 11:42
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مراسل المنار: استهداف الأجهزة التقنية على برج موقع “العباد” عند حدود بلدة حولا بصواريخ موجهة
منذ 8 mins
22 October، 2023
عاجل
استهداف الأجهزة التقنية
برج موقع العباد
بلدة حولا
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