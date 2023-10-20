بالفيديو | الطواقم الطبية تنقل جثامين شهداء ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس ومناطق أخرى في طولكرم منذ فجر الخميس

نقلت الطواقم الطبية الفلسطينية جثامين شهداء ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس ومناطق أخرى في طولكرم بالضفة الغربية منذ فجر الخميس.

جثامين الشهداء والمصابين داخل أحد مساجد مخيم نور شمس في #طولكرم بعد منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم

وتفقد أهالي مخيم نور شمس عقب انسحاب القوات منه معاينين آثار الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية بعد يومين من فرض طوق عسكري عليه، وشن عدوان استمر منذ فجر الخميس أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.



ولمزيد من التفاصيل حول اخر التطورات في مخيم نور شمس مراسل المنار في الضفة الغربية خالد الفقيه يوضح التالي…

ويذكر ان 10 مواطنين استشهدوا معظمهم من الاطفال وأصيب آخرون يوم امس الخميس، إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 10 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال حاصرت المخيم على مدار 13 ساعة وسط اشتباكات عنيفة .

المصدر: وكالات فلسطينية