كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز “R160” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 19:04

كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز “R160”

منذ 24 mins 11 October، 2023
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