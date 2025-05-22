مراسل المنار: العدو يستهدف غرفا جاهزة في بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 23:48

مراسل المنار: العدو يستهدف غرفا جاهزة في بلدة عيترون

منذ 15 mins 22 May، 2025
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