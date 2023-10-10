اعلام العدو: سكان سديروت يفيدون عن انهيار البنية التحتية  ‫وانقطاع الكهرباء ومشاكل المياه ونقص الغذاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 09:26

اعلام العدو: سكان سديروت يفيدون عن انهيار البنية التحتية  ‫وانقطاع الكهرباء ومشاكل المياه ونقص الغذاء

منذ 16 mins 10 October، 2023
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