قصف إسرائيلي عنيف يطال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 04:26

قصف إسرائيلي عنيف يطال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 9 October، 2023
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