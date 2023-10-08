إعلام العدو: أضرار في مبنى بعسقلان جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 04:24
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هنية: حذرنا الاحتلال وحذرنا كل العالم بأننا لن نسكت على ما يجري في الأقصى والقدس ولو حتى صمت الجميع
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملت طواقمنا مع 126 إصابة خلال المواجهات ضد قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: ننعى ثلة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال في محافظات الضفة
مسيرات في العراق وإيران وسوريا والبحرين وتونس والجزائر بعد الإعلان عن معركة "طوفان الأقصى"
مسيرة حاشدة في صنعاء: نعلن الاستنفار استعدادا لأي تطور ميداني يتطلب المشاركة المباشرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن: العملية البطولية المستمرة تؤكد وجوب أن يكون موقفنا واحدا وأن نتحرك لمساندة الفلسطينيين
الرئاسة التونسية: نقف مع الشعب الفلسطيني وندعمه بشكل غير مشروط
السعودية وقطر والإمارات تدعو إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس
وزير الخارجية التركي يبحث الأوضاع في قطاع غزة مع نظرائه من قطر والسعودية ومصر وفلسطين وإيران
الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا ودول غربية داعمة للاحتلال تدين عملية المقاومة بغزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الكيان
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا الأحد بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية
حزب الله يدعو للمشاركة في التجمع التضامني الذي سيقام نصرة للقدس وفلسطين الأحد بعد صلاة الظهر أمام مسجد القائم (عج)
إعلام العدو: أضرار في مبنى بعسقلان جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر من غزة
منذ 1 ساعة
8 October، 2023
عاجل
عسقلان
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