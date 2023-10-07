مستشفى سوروكا في بئر السبع: وصول 80 إصابة من مستوطنات غلاف غزة بعضها في حالة خطيرة للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 10:38
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الهندي: مقاومون بالعشرات يقتحمون الحدود ويقتلون ويأسرون الجنود الصهاينة ويغتنمون غنائم كثيرة بما فيها آليات عسكرية
إعلام العدو: الوضع صعب للغاية ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم
إعلام العدو: كتائب القسام نجحت في خطف عدد من الجنود والمستوطنين إلى داخل غزة
حركة أنصار الله في اليمن: نحيي المقاومة الفلسطينية ونبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى" في مواجهة كيان العدو
حركة أنصار الله: على الشعوب العربية والإسلامية مؤازرة المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المقدسة والفاصلة إن شاء الله
مستشفى سوروكا في بئر السبع: وصول 80 إصابة من مستوطنات غلاف غزة بعضها في حالة خطيرة للغاية
منذ 36 mins
7 October، 2023
عاجل
بئر السبع
عملية طوفان الاقصى
مستشفى سوروكا
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