‫مستشفى سوروكا في بئر السبع: وصول 80 إصابة من مستوطنات غلاف  ‫غزة بعضها في حالة خطيرة للغاية  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 10:38

‫مستشفى سوروكا في بئر السبع: وصول 80 إصابة من مستوطنات غلاف  ‫غزة بعضها في حالة خطيرة للغاية 

منذ 36 mins 7 October، 2023
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