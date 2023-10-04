قوى الامن عممت صورة طفل عثر عليه في الاشرفية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2023 - 19:38

قوى الامن عممت صورة طفل عثر عليه في الاشرفية

منذ 18 mins 4 October، 2023
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة طفل قاصر مجهول الهوية، عثر عليه بتاريخ 3-10-2023 في محلة الاشرفية – جادة بيار الجميل بالقرب من مصرف الـ “BLC”، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على النطق ولا على تحديد مكان إقامته، وليس في حوزته أي مستند يعرف عنه.

لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئا عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم 611019 / 01 تمهيدا لاستلامه.

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