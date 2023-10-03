عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 03-10-2023

العناوين:

الأخبار

ـ فساد وإتاوات | الجيش بقاعاً: هل القتل لنا عادة؟

ـ نصرالله: سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا

ـ الملوحة ترتفع 250 ضعفًا: لا مياه عذبة في لبنان

البناء

ـ نصرالله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح:‬ لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة .. الترويج للشذوذ جزء من الحرب الناعمة..‬ أين المبادرة الفرنسية.. ضاعت فرصة مبادرة بري ..‬ لو كان لنا القرار لأرسلنا ميقاتي إلى دمشق ..‬ افتحوا البحر نحو أوروبا

النهار

ـ الوساطات تنحسر تدريجًا ونصر الله يستبشر بالتنقيب

ـ الإئتلاف النفطي الفرنسي-الإيطالي-القطري يتقدم بطلب الترخيص الثاني للتنقيب

نداء الوطن

ـ توقيف سوريَّين متورّطَين في تهريب المئات بالقوارب إلى أوروبا

ـ المنظومة تتستّر بالودائع زورًا تهرّبًا من إصلاحات صندوق النقد

الجمهورية

ـ الحل الرئاسي مؤجّل وخطر النازحين معجّل

ـ هكذا تلقّى فرنجية العرض القطري

ـ لبنان قيد الانهيار الإجباري: ارضخوا وإلا!

اللواء

ـ مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات

ـ إحالة عمليات السحب إلى ديوان المحاسبة.. ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا

ـ الخيار الثالث الحقيقي أين يُنتج

الديار

تبخر أموال حقوق «السحب الخاصة» يضع البلاد أمام خطر الإنهيار الشامل خلال شهرين!

هل تسرّع لبنان بفض عروض الإستثمار في البلوكين 8 و 10 أو فتح الباب أمام الإنفراج؟

قطر تتحرّك ضمن هامش ضيّق رئاسياً… الأولويّة تحصين الإستقرار… ولا مُؤتمر دوحة جديد

الاسرار:

البناء

خفايا

قال سفير أوروبي إنه ينظر لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كمشروع فرصة لتسوية منصفة ضاعت على اللبنانيين، لأنها أرضت الطرف الذي يدعو للحوار بتضمينه في المبادرة وقيّدت هذه الدعوة بما يلاقي تحفظات الطرف الذي لا يعتقد بالحوار ممراً للانتخابات ويدعو لجلسات انتخابية متتابعة، فأخذت بهذا المطلب وضمّنته للمبادرة بتنسيق موفق. وأضاف عندما يحين وقت الانتخابات سوف تكون المبادرة ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس.

كواليس

توقع خبير في العلاقات الدولية أن يتعزّز التسليم الأميركي للصين بمرجعية آسيا، وفي قلبها حفظ المصالح الأميركية وأن ينتج عنه تبريد الملفات الساخنة وتفاهمات وتسويات ويتضمن انسحاب القوات الأميركية من العراق وسورية، بينما يبقى التنافس قائماً على أفريقيا وأوروبا، ويكون تعويض كيان الاحتلال عن أثمان التسويات التي تشبه ترسيم الحدود البحرية اللبنانية بفتح طريق التطبيع الاقتصادي مع الخليج وعائداته، كما هو الممر الهندي.

الجمهورية

ـ علّق أحد السياسيين على نتائج زيارة وسيط خارجي الى بيروت بقوله: إجا ديك.. وراح دجاجة.

ـ اعتبرت أوساط مواكبة للملف الرئاسي أن عاملَي الحسد والحقد يؤثران في تحديد مواقف البعض من خيارات مطروحة للرئاسة.

ـ يشكو قطاع غير مدني من نقص في العديد ما جعل قدرته على إحباط العمليات بنسبة عشرين في المائة أقل.

اللواء

همس

يسجّل قريبون من إحدى الوساطات عتباً على أصدقاء وشركاء مفترضين لم يتجاوبوا مع المساعي التي كانت ترتكز على رصيد معروف..

غمز

لم يُبدِ مرشح رئاسي طيبة خاطر لمفاتحته بعروض معينة، مقابل عزوفه عن المضي بترشحه..

لغز

ارتفعت المخاوف جدياً من تعسُّر مالي مع بداية السنة، ما لم تحدث انفراجات بالرئاسة والمساعدات!

المصدر: صحف