الوزير حمية: العمل مستمر لورش متعهدي الوزارة وهذا لا يعني استمرار البعض برميه للنفايات في مجرى نهر الغدير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2023 - 12:20

الوزير حمية: العمل مستمر لورش متعهدي الوزارة وهذا لا يعني استمرار البعض برميه للنفايات في مجرى نهر الغدير

منذ 26 mins 2 October، 2023
الوزير حمية
لبنان

نشر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال عبر منصة “اكس” فيديو وصورا  لمجرى نهر الغدير صباح اليوم  وكتب:”مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات واوساخ فيه. العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه! فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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