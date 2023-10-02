الوزير حمية: العمل مستمر لورش متعهدي الوزارة وهذا لا يعني استمرار البعض برميه للنفايات في مجرى نهر الغدير

نشر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال عبر منصة “اكس” فيديو وصورا لمجرى نهر الغدير صباح اليوم وكتب:”مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات واوساخ فيه. العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه! فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية”.

برسم الرأي العام،وليحكم على تحمل المسوولية لدى البعض :

وكأن دعوات التكامل بين الجهات المعنية تصبح لديه هباءً منثوراً !

– الصورة :هذا الصباح من جونية بالقرب من حلويات الدويهي قبل مفرق حاريصا

-الفيديو هذا المساء لنفس المكان يظهر طوفان من النفايات من امام المحلات ومن اعلى المنطقه ! pic.twitter.com/QHOaNUEBVG

— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 1, 2023